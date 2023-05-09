Абаев: «Торпедо» надо потихонечку думать о Первой лиге»

Бывший голкипер «Торпедо» Илья Абаев высказался о вероятности вылета московской команды из РПЛ по итогам сезона.

«Печально видеть такие результаты, но я не думаю, что с приходом Клотета что-то могло сильно измениться. Подбор игроков остался тем же, плюс, когда команда находится в такой тяжелой ситуации, то выбраться из нее всегда очень трудно. Ничего неожиданного не произошло, надо потихонечку думать о Первой лиге. Буду надеяться, что перед «Торпедо» поставят задачу возвращения в РПЛ», – приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

После 26 туров «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от спасительной зоны на 10 очков.