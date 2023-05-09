КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:17

Абаев: «Торпедо» надо потихонечку думать о Первой лиге»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Торпедо» Илья Абаев высказался о вероятности вылета московской команды из РПЛ по итогам сезона.

«Печально видеть такие результаты, но я не думаю, что с приходом Клотета что-то могло сильно измениться. Подбор игроков остался тем же, плюс, когда команда находится в такой тяжелой ситуации, то выбраться из нее всегда очень трудно. Ничего неожиданного не произошло, надо потихонечку думать о Первой лиге. Буду надеяться, что перед «Торпедо» поставят задачу возвращения в РПЛ», – приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

После 26 туров «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от спасительной зоны на 10 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-torpedo-nado-nachinat-dumat-o-pervoy-lige
Илья Абаев
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лепехин считает, что Семаку по силам возглавить европейский клуб

Масалитин заявил, что в чемпионате было много судейских ошибок в пользу «Зенита»