Абаскаль считает, что «Спартак» контролировал ход матча с «Торпедо»

Сегодня, 18:55
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ заявил, что его команда контролировала ход матча.
— Этим и прекрасен футбол. Неважно, на каком месте команды в таблице. Важно то, что они показывают на поле. Сегодня мы контролировали ход матча. Но так бывает, когда мяч не идет в ворота. Мы не смогли забить в первом тайме. Забив после перерыва, мы старались увеличить преимущество, и нам есть над чем работать: контроль игры, реализация моментов. Нам нужно быть более решительными. У нас молодая команда, мы хотим прибавлять. Отдельно хочу поздравить Романа Зобнина с 200-м матчем за «Спартак». Важно для наших молодых игроков иметь рядом такого опытного игрока.
Встреча «Спартак» — «Торпедо» прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Единственный гол на 50-й минуте игры забил нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 15 туров. «Торпедо» располагается на 16-й строчке с 6 баллами.
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