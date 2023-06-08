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Абрамов считает, что клубам РПЛ не нужны звездные ветераны-иностранцы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что клубам РПЛ не нужны звездные ветераны-иностранцы.

«Да, в свое время были и Роберто Карлос, и Маркизио. Много кого приглашали, а теперь просто перестали, потому что стали опытнее. Зачем нужен звездный ветеран, когда можно ребят из Латинской Америки подтянуть. К нам охотно приезжают чилийцы, аргентинцы, бразильцы. Бразильцев очень много, они друг другу рассказывают, как тут хорошо, какие люди, стадионы, условия и какие большие зарплаты. Они тянутся к деньгам, но играть не забывают, результат показывают. Одним словом, капитализм. А когда говорят про патриотизм, ну это смешно. Сейчас любой готов ехать туда, где больше платят. На данный момент может только политический вопрос отпугнуть от России. Да и то тех, кому мозги запудрили или запугали», — приводит слова Абрамова Legalbet.

С сезона 2022/23 в РПЛ действует обновленный лимит на легионеров — не более 13 иностранных игроков в заявке и не более восьми на поле.

Источник: https://legalbet.ru/news/abramov-o-legionerah-v-rpl-braziltci-tyanutsya-k-dengam/
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