Адиев о том, хочет ли он возглавить «Ахмат»: «Это была мечта детства. А теперь одинаково достойно приму то, буду там когда-то или нет»

Главный тренер сборной Казахстана, уроженец Грозного, бывший игрок «Терека» и тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос о том, есть ли у него мечта возглавить родной клуб.

— Скажу это с большим сожалением, но уже нет такой мечты. Хотя когда-то это была мечта детства. В свое время мой руководитель в Нижнем Новгороде Алексей Гойхман просто заставил меня пойти на тренерские курсы, хотя я не видел себя тренером. И с того дня, как я стал учиться в ВШТ, мечтал, что в один прекрасный день это случится, и возглавлю свой родной клуб, который в свое время тренировал мой отец.

Я вырос в этом клубе, пропитан им. Единственная эмблема, которую я, будучи футболистом, поцеловал, — это эмблема «Терека». Но с тех пор стал старше, поутихли эмоции. Долгое время работал во второй лиге, в молодежном футболе. Сам футбол, что во второй, что в премьер-лиге примерно одинаков, только уровень специалистов разный. Когда я достиг определенного возраста, не получив того, о чем мечтал, — убрал это из головы и сказал себе: «Иди туда, куда ведет твой путь, куда ведет Всевышний». И сейчас горжусь, что я — тренер сборной Казахстана. Не знаю, куда приведет завтрашний день. И одинаково достойно приму то, возглавлю или не возглавлю «Ахмат», — сказал Адиев «СЭ».

46-летний специалист работал в тренерском штабе «Ахмата» в 2019 году. С апреля 2022 года он возглавляет сборную Казахстана.

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