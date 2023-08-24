Безбородов и Иванов получили назначения на матчи 6-го тура РПЛ. Они пропустили три тура

Арбитр Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика». Владислав Безбородов будет работать ВАР на игре «Сочи» — «Локомотив».

Безбородов не получает назначений на матчи чемпионата России после игры 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). В этом матче 50-летний арбитр назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Позже департамент судейства РФС признал, что Безбородов ошибочно удалил защитника армейцев Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота красно-синих.

18 августа Иванов получил назначение на матч 6-го тура ФНЛ между «Родиной» и «Аланией». Он также из-за скандала в матче в Грозном пропустил три тура.