Адвокат Бугаева: «Пока шансы перевода Алексея под домашний арест невысокие. Занимаемся поиском доказательств»

Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко рассказала «СЭ» подробности хода дела по сбыту наркотиков.

«Дело находится в начальной стадии, но сейчас даже неизвестно, какой следственный орган будет заниматься продолжением производства. Главное следственное управление истребовало материалы дела. Сейчас решается вопрос, у кого в производстве дело будет оставаться. В течение двух недель будет назначена апелляция — просим заменить заключение под стражу на домашний арест», — сказала Макличенко «СЭ».

Также адвокат Бугаева оценила шансы перевода экс-футболиста на домашний арест.

«Сейчас шансы перевода на домашний арест не очень высокие. Мы еще не истребовали все доказательства, для того чтобы подтвердить нашу позицию перед судом. Мы находимся в процессе поиска, написали заявление на сотрудников, которые опубликовали видео и вымогали взятку. Сотрудники злоупотребляли полномочиями и склоняли к ложному признанию вины и сами дали в руки сверчок моему подзащитному. Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман. Это нелепо, однако все отставили именно так. Сейчас мы будем пытаться доказать, что это подстава», — добавила Макличенко.

3 ноября адвокат Бугаева сообщила «СЭ», что у экс-футболиста вымогали три миллиона рублей, угрожая пожизненным наказанием.

Экс-футболиста сборной России, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков, арестовали до конца года.