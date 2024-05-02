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Сегодня, 18:07

Адвокат считает, что Россия не будет влиять на процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды

Виктория Кравченко
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Адвокат Керем Канатан рассказал, почему считает, что Россия не будет влиять на процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

«В этой ситуации деньги могут сыграть свою роль, как и возможное российское вмешательство. Вопрос заключается в том, произойдет ли это на фоне большого внимания средств массовой информации», — приводит слова Канатана Sportnieuws.nl.

Адвокат отметил, что есть примеры, когда в экстрадиции было отказано, и это нанесло ущерб отношениям государств.

Ранее он рассказал, когда Промеса должны экстрадировать в Нидерланды.

1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. В прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие.

На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам — за нападение на двоюродного брата.

Сообщалось, что суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 сентября.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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