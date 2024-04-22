Адвокат Жорин дал совет игроку «Спартака» Классену: «Нужно добиваться возбуждения уголовного дела»

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как защитник «Спартака» Леон Классен должен действовать в ситуации с потерей 900 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам.

«В последнее время таких историй становится все больше, — сказал Жорин «СЭ». — Например, у меня сейчас дело — обратилась учительница, которую мошенники заставили взять кредиты и продать квартиру. Проблема в том, что подавляющее большинство людей считают — если кого-то обманули, то он сам виноват. Каждый уверен, что с ним такое произойти не может. В этом и главный секрет мошенников. Их методики очень умные, высокотехнологичные, нередко используют ИИ. В подобных схемах участвует огромное количество исполнителей. Как и в данном случае, пишут от лица знакомых, посылают голосовые сообщения, которые были сгенерированы нейросетями. Что можно сделать, чтобы предотвратить потерю? Перепроверять все! Если вам написал друг по неизвестному номеру, наберите ему, уточните. Главное, если вас просят сделать что-то быстро — это значит, что так делать не надо. Наоборот, нужно подумать, все осознать. Никогда не торопитесь в подобных случаях».

Жорин также отметил, что Классен должен обратиться в правоохранительные органы.

«Классену необходимо обратиться в правоохранительные органы. Сегодня достаточно инструментов, чтобы раскрывать подобные преступления. Но подобные высокотехнологичные деяния должны расследовать структуры, которые имеют соответствующий опыт и специальные средства (оборудование). Но, к сожалению, часто подобные дела попадают к участковому, которому, по понятным причинам, сложно расследовать такие дела. В любом случае нужно обращаться в полицию, добиваться возбуждения уголовного дела. Силовым структурам нужно расширять подразделения, которые обладают возможностями для раскрытия подобных преступлений. Обычному следователю будет очень сложно», — добавил Жорин.

9 апреля Классену написали в одном мессенджеров от имени его знакомого, попросив в долг 400 тысяч рублей. На следующий день футболист красно-белых получил сообщение с просьбой перевести 700 тысяч рублей. Игроку удалось отправить лишь 500 тысяч в связи с лимитом на карте. В общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.

На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.