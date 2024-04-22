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Сегодня, 13:30

ЦСКА — «Спартак»: во сколько начнется прямая трансляция дерби Москвы

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 25 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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25 апреля, в четверг, в московском дерби ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч перенесенного 21-го тура чемпионата России состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Владимира Федотова набрала 36 очков и располагается на шестом месте в таблице чемпионата. Красно-белые с 38 баллами занимают четвертую строчку премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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