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Сегодня, 10:55

Агент Адигезалов рассказал, что думает о трансфере защитника Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Агент Рамил Адигезалов оценил трансфер защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак».

«Мнения по нему разделились. Кто-то считал, что ему нужно идти в «Спартак», кто-то нет, потому что мог расти, продолжать карьеру в Европе. Были какие-то разговоры из Франции, Англии. «Лидс» якобы хотел его. Суть в том, что конкретика была от «Спартака».

Правильно сделал, что согласился. Хороший контракт, хорошие деньги. Сам знаешь: карьера короткая. Молодец он. Уверен, что усилит «Спартак». Парень умеет играть в футбол», — сказал Адигезалов Legalbet.

«Спартак» объявил о переходе Рябчука 7 августа. Ранее 25-летний защитник выступал за «Олимпиакос» и португальские клубы.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-andreya-chernishova-rasskazal-kak-trener-prinyal/
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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