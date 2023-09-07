Агент Адигезалов рассказал, что думает о трансфере защитника Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак»

Агент Рамил Адигезалов оценил трансфер защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак».

«Мнения по нему разделились. Кто-то считал, что ему нужно идти в «Спартак», кто-то нет, потому что мог расти, продолжать карьеру в Европе. Были какие-то разговоры из Франции, Англии. «Лидс» якобы хотел его. Суть в том, что конкретика была от «Спартака».

Правильно сделал, что согласился. Хороший контракт, хорошие деньги. Сам знаешь: карьера короткая. Молодец он. Уверен, что усилит «Спартак». Парень умеет играть в футбол», — сказал Адигезалов Legalbet.

«Спартак» объявил о переходе Рябчука 7 августа. Ранее 25-летний защитник выступал за «Олимпиакос» и португальские клубы.