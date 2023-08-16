Агент Альдерете — о возможном переходе защитника в «Спартак»: «Со мной никто не связывался»

Агент Аугусто Параха, представляющий интересы защитника «Хетафе» Омара Альдерете, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что «Спартак» заинтересован в приобретении его клиента.

Ранее журналистка COPE Гемма Сантос сообщила, что парагвайский защитник интересен красно-белым.

«Мне ничего неизвестно про интерес «Спартака» к Альдерете. Со мной никто не связывался из московского клуба», — сказал Параха «СЭ».

В прошлом сезоне Омар Альдерете провел 25 матчей за «Хетафе» в рамках чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Спартак» после четырех туров занимает 4-е место в чемпионате России, набрав 9 очков.