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Сегодня, 11:40

Агент Талаев: «Никаких денег с Писарского не требую, никакого штрафа»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об обращении бывших представителей нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского в Палату по разрешению споров РФС.

По информации Telegram-канала «Мутко против», бывшие представители игрока намерены получить денежную компенсацию с 27-летнего футболиста.

«Не работаю с Писарским с момента его перехода в «Крылья Советов». Я никаких денег с него требую, никакого штрафа. Видимо, надо о чем-то говорить, вот и говорят. Со мной Саблин не работал», — сказал Талаев «СЭ».

Писарский перешел в «Крылья Советов» зимой этого года из «Оренбурга».

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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