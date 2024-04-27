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Сегодня, 19:55

Агент Бальде: «Еще не знаем, вернется ли Кейта в «Спартак» этим летом»

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Густаво Гони, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, выступающего на правах годичной аренды с правом выкупа за «Эспаньол», ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

«Мы еще не знаем, вернется ли Бальде в «Спартак» этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в «Спартаке», — сказал Гони «РБ Спорт».

По информации Metaratings.ru, «Спартак» не рассчитывает на нападающего Кейта Бальде. По данным источника, красно-белые будут искать для 29-летнего сенегальца новые варианты продолжения карьеры.

Бальде принял участие в 22 матчах «Эспаньола» и сделал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
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