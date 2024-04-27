Нидерландский журналист: «По логике Промес не должен избежать экстрадиции»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Может ли Промес избежать экстрадиции в Нидерланды? По логике не должен. Но я не знаком с судебной системой Дубая. Поэтому трудно сказать точно. Но кажется, что он уже не вернется в Россию и в профессиональный футбол», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.