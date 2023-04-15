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Агент Бальже отреагировал на гол футболиста в матче с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на гол сенегальца в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Он полностью сконцентрирован на этом сезоне, на игре в «Спартаке» — отсюда результативность. Он отлично справляется. Три гола — это только начало. Будет еще много голов. Я уверен», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

Кейта Бальде пополнил состав «Спартака» в 2022 году. В сезоне-2022/23 у него три забитых мяча — «Уралу» в Кубке России, а «Динамо» и «Торпедо» — в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-balde-tri-gola-eto-tolko-nachalo-budet-eshyo-mnogo-ya-uveren-243594/
Кейта Бальде
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