Агент Бальже отреагировал на гол футболиста в матче с «Торпедо»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на гол сенегальца в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Он полностью сконцентрирован на этом сезоне, на игре в «Спартаке» — отсюда результативность. Он отлично справляется. Три гола — это только начало. Будет еще много голов. Я уверен», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

Кейта Бальде пополнил состав «Спартака» в 2022 году. В сезоне-2022/23 у него три забитых мяча — «Уралу» в Кубке России, а «Динамо» и «Торпедо» — в РПЛ.