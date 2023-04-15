Сегодня, 19:53
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку в матче 23-го тура со «Спартаком» — 0:2.
После того, как игрок красно-белых Роман Зобнин реализовал пенальти, Клотет начал возмущаться, за что главный арбитр встречи показал ему прямую красную карточку.
Жозеп перелез через забор и остался на трибунах.
Клотет пропустил следующий матч «Торпедо» с «Химками». Отметим, что главный тренер подмосковной команда Андрей Талалаев тоже пропустит эту игру, так как получил красную карточку в сегодняшнем матче против «Крыльев Советов» (0:0).