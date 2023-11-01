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Сегодня, 12:52

Агент Барбоза оценил вероятность ухода Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел (слева) и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о вероятности ухода полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«У Вендела есть контракт с «Зенитом», как и у Клаудиньо. Я думаю, что они могут уйти из «Зенита», если клубу поступит хорошее предложение. Но нет оснований говорить, что они реально могут покинуть клуб зимой», — цитирует Барбозу РИА «Новости».

В текущем сезоне Вендел провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. В активе Клаудиньо 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах. Контракты обоих бразильцев рассчитаны до лета 2027 года.

«Зенит» после 13 туров с 26 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Источник: РИА «Новости»
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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