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РПЛ

Сегодня, 13:05

Защитник «Крыльев Советов» Костанца вспомнил, как обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца вспомнил, как в составе «Шерифа» в 2021 году обыграл «Реал» в Лиге чемпионов.

«Самое памятное о матче на «Бернабеу»? Думаю, победный гол «Шерифа» в самом конце. «Реал» наступал, я перехватил мяч и запустил нашу атаку. Потом мы заработали аут, а я их давно отрабатывал, этот навык использую и в РПЛ. Я вбросил, мяч скинули Тиллю, и он шикарно положил Куртуа. С «Интером» играть было даже тяжелее, чем с «Реалом». Итальянцы все время прессинговали, не давали долго владеть мячом», — приводит слова Костанцы Sport24.

28 сентября 2021 года молдавский «Шериф» обыграл «Реал» со счетом 2:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Костанца вышел на игру в стартовом составе «Шерифа» и провел на поле все 90 минут.

Молдавский клуб в итоге занялтретье место в группе D и выбыл в Лигу Европы. Там «Шериф» проиграл «Браге» в стыковых матчах (2:0, 0:2, пенальти — 2:3) и завершил участие в еврокубках.

Источник: Sport24
Лига чемпионов УЕФА
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Реал
ФК Шериф (Тирасполь)
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