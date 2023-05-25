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Сегодня, 17:32

Агент Барбоза подтвердил, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов

Алина Савинова
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Агент Паулу Барбоза отреагировал на возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«Я конкретного ничего не знаю, но слышал, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Сперцян — талантливый футболист, он сможет проявить себя в Европе. Плюс у него армянский паспорт, ему будет легче перейти в один из клубов Европы. Посмотрим, где он окажется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с 2020 года.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 28 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-v-evrope-est-interes-k-spertsyanu-posmotrim-gde-on-okazhetsya/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Паулу Барбоза
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