Агент Барбоза подтвердил, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов

Сегодня, 17:32
Агент Паулу Барбоза отреагировал на возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.
«Я конкретного ничего не знаю, но слышал, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Сперцян — талантливый футболист, он сможет проявить себя в Европе. Плюс у него армянский паспорт, ему будет легче перейти в один из клубов Европы. Посмотрим, где он окажется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с 2020 года.
«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 28 туров.