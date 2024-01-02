Агент Барриоса заявил, что игрок вернется в расположение «Зенита» в середине января

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба.

«Вильмар вернется в расположение «Зенита» в середине января», — сказал Поссо «СЭ».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

4 января сине-бело-голубые отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.