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Сегодня, 12:23

Агент Барриоса заявил, что игрок вернется в расположение «Зенита» в середине января

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба.

«Вильмар вернется в расположение «Зенита» в середине января», — сказал Поссо «СЭ».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

4 января сине-бело-голубые отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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