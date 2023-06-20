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Сегодня, 15:24

Агент Башича заявил, что футболист восстановится к первому сбору «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Асхат Идризович рассказал, что полузащитник «Оренбурга» Иван Башич близок к полному восстановлению.

«Иван полностью восстановится к началу первого тренировочного сбора «Оренбурга». Также могу сказать, что Башич останется на следующий сезон в «Оренбурге», это 100 процентов», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Башич сыграл 17 матчей в составе «Оренбурга», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-selyuk-ne-schitaet-prodazhu-malkoma-v-yuventus-uspekhom-dlya-zenita
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