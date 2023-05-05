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5 мая, 23:31

Агент Чебеджи: «У Карраскаля было несколько предложений из Турции, но ЦСКА отказался продавать Хорхе»

Алина Савинова
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Агент Адем Чебеджи рассказал об интересе турецких клубов к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«У Карраскаля было несколько предложений из Турции этой зимой, но ЦСКА отказался продавать Хорхе. Я не знаю, о каких суммах шла речь, но Карраскаль — особенный игрок, он без проблем заиграл бы в ведущих клубах турецкой Суперлиги», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-yazydzhi-u-karraskalya-bylo-neskolko-predlozhenii-iz-turcii-zimoi-no-cska-otkazalsya-prodavat-khorkhe-248675/
Хорхе Карраскаль
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