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Сегодня, 21:42

Агент Чистякова заявил, что для футболиста в приоритете стоит игра в футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останется ли защитник Дмитрий Чистяков в «Зените» после завершения сезона в РПЛ.

«У Дмитрия действующий контракт с «Зенитом», пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель остаться в «Зените»? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Контракт Чистяков с клубом действителен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 19 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чистякова в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-cel-chistyakova-ostatsya-v-zenite-dlya-nego-prioritet-igra-v-futbol-250297/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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