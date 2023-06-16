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Сегодня, 17:15

Агент Чистякова заявил, что уход игрока из «Зенита» не рассматривается

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Вариант, что Чистяков уйдет из «Зенита» — не рассматривается. Дима в отпуске, готовится к началу сборов. Он, как и любой футболист, хочет играть — желательно в «Зените». Пока у него это получается», — сказал Талаев «СЭ».

В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
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