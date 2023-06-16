Агент Чистякова: «Мне ничего не известно об интересе «Локомотива»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

«Мне ничего не известно об интересе «Локомотива». Со мной никто не общался. Если у клуба есть интерес, он обращается в «Зенит». И только потом обсуждать с игроком», — сказал Талаев «СЭ».

В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.