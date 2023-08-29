Агент Денисова и Фомина назвал ерундой информацию об интересе французского топ-клуба к игрокам

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова и полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе топ-клуба из Франции к игрокам.

«Впервые слышу, ерунда», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее об интересе французского клуба к российским футболистам сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».