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Агент Дивеева: «Осуществить переход в европейскую команду — это затруднительный кейс»

Агент Дивеева рассказал, что думает о возможности перехода футболиста в европейский клуб
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» высказался о возможности перехода в европейский клуб.

«Переговоры летом? Загадывать не хочется. Есть же еще и геополитическая ситуация, которую сбрасывать со счетов нельзя. Осуществить переход в европейскую команду — это затруднительный кейс. Все возможно. Вопрос возмездности. Перевезти игрока можно, а деньги — нельзя. Как рассчитываться за игрока? В этом и есть сложность», — сказал Еремин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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