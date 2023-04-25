Агент Дркушича заявил, что несколько клубов следят за футболистом

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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, как защитник Ваня Дркушич реагирует на последние неудачи «Сочи».
«На Ваню сейчас выпало довольно много стресса. Смена тренера, плохие результаты, не лучшая игра. Конечно, у него сейчас не особо хорошее настроение. Но именно в таких ситуациях и проявляется настоящий характер — ему и всей команде нужно биться, работать усерднее. Ваня недоволен текущей ситуацией и приложит все силы, чтобы исправить положение. Некоторые клубы выходили на нас. Пока нет ничего конкретного, что можно было бы обсуждать. Но посмотрим, что произойдет через месяц или два. И уже тогда мы будем реагировать. Есть несколько клубов, которые постоянно следят за Ваней, но решатся ли они га конкретное предложение — другой вопрос. У него нет никаких проблем с тем, чтобы остаться. Ему нравится клуб, он удовлетворен всем, кроме результатов. Если у нас будут реальные варианты, мы обсудим их с клубом, но сейчас он об этом не думает», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».
23-летний защитник выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 мячей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.