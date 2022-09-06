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6 сентября, 18:01

Агент Филипенко подтвердил, что белорус подпишет контракт с «Уралом»

Микеле Антонов

Евгений Гайдук, агент защитника Егора Филипенко в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о том, что футболист подпишет контракт с «Уралом».

Ранее «СЭ» сообщил, что клуб из Екатеринбурга заключит соглашения с Филипенко и защитником «Рубина» Сильвие Бегичем.

«Пока контракт Егора Филипенко с «Уралом» не подписан. В процессе. Скорее всего подпишет. Думаю, завтра об этом объявят. Два дня назад футболист еще играл за «Шахтер Солигорск», — сказал Гайдук «СЭ».

Ранее солигорский «Шахтер» и 34-летний защитник Егор Филипенко расстались по обоюдному соглашению.

В России Филипенко выступал за "Спартак", "Томь" и "Сибирь".

Егор Филипенко
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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