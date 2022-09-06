Агент Филипенко подтвердил, что белорус подпишет контракт с «Уралом»

6 сентября, 18:01
Евгений Гайдук, агент защитника Егора Филипенко в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о том, что футболист подпишет контракт с «Уралом».
Ранее «СЭ» сообщил, что клуб из Екатеринбурга заключит соглашения с Филипенко и защитником «Рубина» Сильвие Бегичем.
«Пока контракт Егора Филипенко с «Уралом» не подписан. В процессе. Скорее всего подпишет. Думаю, завтра об этом объявят. Два дня назад футболист еще играл за «Шахтер Солигорск», — сказал Гайдук «СЭ».
Ранее солигорский «Шахтер» и 34-летний защитник Егор Филипенко расстались по обоюдному соглашению.
В России Филипенко выступал за "Спартак", "Томь" и "Сибирь".