Агент Филипенко подтвердил, что белорус подпишет контракт с «Уралом»

Евгений Гайдук, агент защитника Егора Филипенко в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о том, что футболист подпишет контракт с «Уралом».

Ранее «СЭ» сообщил, что клуб из Екатеринбурга заключит соглашения с Филипенко и защитником «Рубина» Сильвие Бегичем.

«Пока контракт Егора Филипенко с «Уралом» не подписан. В процессе. Скорее всего подпишет. Думаю, завтра об этом объявят. Два дня назад футболист еще играл за «Шахтер Солигорск», — сказал Гайдук «СЭ».

Ранее солигорский «Шахтер» и 34-летний защитник Егор Филипенко расстались по обоюдному соглашению.

В России Филипенко выступал за "Спартак", "Томь" и "Сибирь".