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Сегодня, 16:54

Агент Гиговича сообщил, что разговоров о возвращении футболиста в Россию не идет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Харис Скендерович заявил, что разговоров о возвращении Армина Гиговича в Россию сейчас не идет.

«Сейчас сложно что-то говорить о возвращении Армина в Россию. Согласно правилам в сборной Швеции, он будет автоматически отстранен от выступлений за национальную команду в случае, если вернется в «Ростов». И из-за этого нажима Гигович находится в некомфортной ситуации», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Армин Гигович провел 19 матчей за «Мидтьюланд» и «Оденсе», отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovicha-armin-v-nekomfortnoj-situatsii-iz-za-nazhima-so-storony-sbornoj/
Армин Гигович
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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