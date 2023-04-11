Агент Гиговича сообщил, что разговоров о возвращении футболиста в Россию не идет

Футбольный агент Харис Скендерович заявил, что разговоров о возвращении Армина Гиговича в Россию сейчас не идет.

«Сейчас сложно что-то говорить о возвращении Армина в Россию. Согласно правилам в сборной Швеции, он будет автоматически отстранен от выступлений за национальную команду в случае, если вернется в «Ростов». И из-за этого нажима Гигович находится в некомфортной ситуации», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Армин Гигович провел 19 матчей за «Мидтьюланд» и «Оденсе», отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.