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Сегодня, 15:12

Агент Гиговича заявил, что футболист приостановил контракт еще на год и останется в «Мидтьюлланде»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Харис Скендерович подтвердил, что Армин Гигович приостановил контракт с «Ростовом» еще на год.

«Армин действительно приостановил контракт с «Ростовом» и еще на год уходит в бесплатную аренду. Гигович останется в том же клубе, где выступает сейчас, в «Мидтьюлланде», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами. 21-летний шведский полузащитник Армин Гигович намерен воспользоваться данной опцией.

В сезоне 2022/23 Армин Гигович провел за датские «Оденсе» и «Мидтьюлланд» 27 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovich-priostanovil-kontrakt-eshhe-na-god-i-ostanetsya-v-midt-yullande/
Армин Гигович
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