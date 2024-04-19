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Сегодня, 12:29

Агент Гурцкая заявил, что Дзюба покинет «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба покинет московский клуб.

«Они брали его, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Дзюба выступает за «Локомотив» с зимы 2023 года. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Гурцкая
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