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Сегодня, 20:55

Агент Хосе Кордобы заявил, что зимой к футболисту был интерес со стороны клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эдгардо Кэл, агент защитника «Левски» Хосе Кордобы, высказался о возможном переходе футболиста в клуб РПЛ.

«Правда ли, что Хосе Кордоба мог оказаться в России? Некоторые клубы из чемпионата России следили за ним с прошлого лета. Официального предложения же зимой не было, был интерес. В «Левски» дали понять, что до лета они не планируют расставаться с Хосе, они дали понять, что нет смысла присылать предложение. Что будет летом, мы посмотрим», — приводит слова Кэла «Евро-Футбол.Ру».

21-летний панамец выступает за «Левски» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за болгарскую команду 30 матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005055600_agent_hose_kordobyi_zimoy_byil_interes_so_storonyi_klubov_rpl
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