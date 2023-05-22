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Сегодня, 18:08

Агент Карпукаса сообщил, что у хавбека «Локомотива» есть предложение от другого клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев рассказал, что 20-летний российский полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас имеет варианты продолжения карьеры.

«У Артема Карпукаса есть предложение, дальше без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Карпукас является воспитанником академии «Локомотива», который выступает за основную команду с февраля 2022 года. На счету хавбека 39 матчей, два гола и одна результативная передача.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-karpukasa-soobshil-chto-u-khavbeka-lokomotiva-est-predlozhenie-ot-drugogo-kluba-253072/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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