Агент Карпукаса сообщил, что у хавбека «Локомотива» есть предложение от другого клуба

Футбольный агент Александр Клюев рассказал, что 20-летний российский полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас имеет варианты продолжения карьеры.

«У Артема Карпукаса есть предложение, дальше без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Карпукас является воспитанником академии «Локомотива», который выступает за основную команду с февраля 2022 года. На счету хавбека 39 матчей, два гола и одна результативная передача.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.