Агент: «Кики не видел мяч в эпизоде с голом, но старт сезона для него — великолепный»

Хелио Мартинс, агент португальского защитника «Урала» Кики, оценил дебют футболиста в составе екатеринбургской команды в матче первого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Великолепный старт сезона для Кики и для всей команды. Я уверен, что в следующих матчах он будет смотреться еще лучше. Что касается эпизода с голом ЦСКА, Кики не видел мяча, такие моменты бывают в футболе. Главное, что команда одержала отличную победу», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Кики перешел в «Урал» из «Визелы» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Во втором туре чемпионата России «Урал» сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 29 июля.