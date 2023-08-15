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Сегодня, 10:12

L'Equipe: «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим Изидором

Виктория Кравченко
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Марсель» согласовал условия контракта с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, утверждает L'Equipe.

По данным источника, клубы работают над деталями трансфера 22-летнего француза. «Локо» надеется получить с продажи игрока от 6 до 7 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
Вильсон Изидор
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