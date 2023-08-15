L'Equipe: «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим Изидором

Сегодня, 10:12
«Марсель» согласовал условия контракта с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, утверждает L'Equipe.
По данным источника, клубы работают над деталями трансфера 22-летнего француза. «Локо» надеется получить с продажи игрока от 6 до 7 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за железнодорожников.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.