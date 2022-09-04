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4 сентября, 14:58

Агент Клаудиньо заявил о готовности игрока к матчу против «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем 8-тура РПЛ против «Спартака».

«Я общался с Клаудиньо, он прекрасно себя чувствует. Думаю, он готов сыграть. Сможет ли он выйти на поле? На этот вопрос сможет дать ответ только Семак», — сказал Гарсия «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний Клаудиньо провел в общей сложности пять матчей в составе «Зенита», забил один гол и отдал три результативных передачи.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на второй строчке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
5
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