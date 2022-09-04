Агент Клаудиньо заявил о готовности игрока к матчу против «Спартака»

4 сентября, 14:58
Агент Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем 8-тура РПЛ против «Спартака».
«Я общался с Клаудиньо, он прекрасно себя чувствует. Думаю, он готов сыграть. Сможет ли он выйти на поле? На этот вопрос сможет дать ответ только Семак», — сказал Гарсия «СЭ».
В нынешнем сезоне 25-летний Клаудиньо провел в общей сложности пять матчей в составе «Зенита», забил один гол и отдал три результативных передачи.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на второй строчке.