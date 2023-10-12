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Сегодня, 15:03

Агент Кравцова: «У Кирилла повреждение, но в ближайшее время он вернется»

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос о травме у полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова.

«У Кирилла повреждение, за точным диагнозом обратитесь в «Сочи». Что касается сроков восстановления, думаю, в ближайшее время он вернется», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Он допустил, что футболист может вернуться на поле уже после перерыва на матчи сборных.

«Посмотрим. Сейчас пауза на сборные, время есть», — добавил агент.

Кравцов пропустил последние пять матчей команды из-за повреждения. Всего в этом сезоне 21-летний полузащитник провел 10 матчей за «Сочи» и отметился одним голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kravtsova-u-kirilla-travma-no-v-blizhajshee-vremya-on-vernetsya/
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