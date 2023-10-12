Агент Кравцова: «У Кирилла повреждение, но в ближайшее время он вернется»

Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос о травме у полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова.

«У Кирилла повреждение, за точным диагнозом обратитесь в «Сочи». Что касается сроков восстановления, думаю, в ближайшее время он вернется», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Он допустил, что футболист может вернуться на поле уже после перерыва на матчи сборных.

«Посмотрим. Сейчас пауза на сборные, время есть», — добавил агент.

Кравцов пропустил последние пять матчей команды из-за повреждения. Всего в этом сезоне 21-летний полузащитник провел 10 матчей за «Сочи» и отметился одним голом.