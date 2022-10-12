Агент Лави заявил, что игроку было бы интересно получить предложение от российских клубов

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Агент Гилад Катцав, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, ответил на вопрос «СЭ» о возможности рассмотрения предложения из России.
— Если однажды Лави получит предложение от клубов из России, будет ли ему это интересно?
— Почему нет? Конечно. Отстранение от международных матчей? Я не знаю. У Лави еще один год контракта. Скоро все увидим. Пока ничего не происходит. Давайте подождем.
Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.
В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 17 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования