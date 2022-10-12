Агент Лави заявил, что игроку было бы интересно получить предложение от российских клубов

Агент Гилад Катцав, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, ответил на вопрос «СЭ» о возможности рассмотрения предложения из России.

— Если однажды Лави получит предложение от клубов из России, будет ли ему это интересно?

— Почему нет? Конечно. Отстранение от международных матчей? Я не знаю. У Лави еще один год контракта. Скоро все увидим. Пока ничего не происходит. Давайте подождем.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 17 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.