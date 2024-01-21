Агент Макарчука — о будущем в «Сочи»: «Понятно, что многие клубы интересуются»

Агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, Марьяна Кашчелан, прокомментировала «СЭ» интерес к игроку со стороны клубов РПЛ.

«У меня одно правило: люблю говорить только когда есть конкретика. Артем сборник, у него российский паспорт, левая нога, еще с такой физикой. Понятно, что многие клубы интересуются. Но интерес — это интерес. От него до конкретики очень далеко. Тут самый важный момент — решение «Сочи», готовы ли они продать его, рассматривают ли вообще продажу», — сказала Кашчелан «СЭ».

28-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.