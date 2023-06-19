Агент Малкома заявил, что дебют игрока за сборную Бразилии вдохновил других бразильцев «Зенита»

Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Малкома высказался о дебюте игрока в составе сборной Бразилии.

«Не нахожу ничего странного. Малкома уже привлекали ранее за сборную Бразилии на товарищеские матчи, тогда ему просто не довелось сыграть. Зато вместе с Бразилией он становился чемпионом Олимпиады. Возможно ли, что кого-нибудь еще из бразильских футболистов «Зенита» вызовут в сборную в обозримом будущем? Не знаю, но уверен, что пример Малкома вдохновит других бразильцев из «Зенита», — приводит слова Миранды Metaratings.ru.

Бразильский нападающий в 2019 году перешел в «Зенит» из «Барселоны». Летом 2022 года он продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2022/23 26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд.