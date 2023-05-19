Агент Мантуана заявил о желании футболиста остаться в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Густаво Мантуана в «Зените».

«Конечно, Мантуан хочет остаться в «Зените». Но решение по его будущему пока не принято», — сказал Гарсия «СЭ».

В нынешнем сезоне Мантуан провел 26 матчей в составе «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро. 21-летний полузащитник играет за сине-бело-голубых на правах аренды из «Коринтианса».