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Сегодня, 10:34

Агент Марио Фернандеса рассказал о состоянии игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил, что у игрока нет какой-либо серьезной травмы.

«С Марио все нормально. Он будет готов к следующей игре», — приводит слова Машаду Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-578939-agent-mario-fernandesa-rasskazal-o-sostoyanii-igroka-ne-popavshego-v-zayavku-zenita-na-match-s-rubinom
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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