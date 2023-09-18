Агент Марио Фернандеса рассказал о состоянии игрока

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил, что у игрока нет какой-либо серьезной травмы.

«С Марио все нормально. Он будет готов к следующей игре», — приводит слова Машаду Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.