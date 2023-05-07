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Сегодня, 17:30

Агент Медведева заявил, что футболист не будет рассматривать предложения от клубов РПЛ

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, ответил на вопросы о будущем футболиста.

— Не думаете пока о варианте с арендой за игровой практикой?

— Нет. Он восстановился после тяжелой травмы. Ему надо набрать форму, а потом уже что-то думать и планировать, — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

 — Если поступят предложения от клубов РПЛ, будете их рассматривать?

— На сегодняшний момент нет.

 — Нынешний сезон Никита начинал в первой лиге с «Рубином». Возможно ли возвращение туда?

— Я же вам ответил, что мы не готовы рассматривать никакие варианты. Никите нужно набрать форму. Он очень много пропустил. Сейчас по здоровью нет ограничений.

Медведев перешел в «Ростов» летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Рубин». В составе ростовского клуба вратарь провел только два матча в FONBET Кубке России. В сентябре 2022 года Медведев получил травму и восстанавливался до середины апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-medvedeva-nikita-ne-budet-rassmatrivat-predlozheniya-ot-klubov-rpl/
Никита Медведев
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