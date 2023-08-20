Агент Морелоса заявил, что его клиентом интересуются «Зенит» и «Спартак»

Агент Мартин Каманьо, представляющий интересы бывшего форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса, рассказал об интересе к своему клиенту из России.

«Трансфер Морелоса в Россию все еще возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — цитирует Каманьо Sport24.

Летом этого года у 27-летнего колумбийца закончился контракт с «Рейджерс». Он выступал за шотландский клуб с 2017 года, провел 269 матчей, забил 124 мяча и сделал 58 результативных передач.

Ранее Морелос играл за колумбийский «Индепендьенте» и финский ХИК. Кроме того, на его счету 1 гол в 11 матчах за сборную Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.