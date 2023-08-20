Юрист рассказал, какие последствия ждут «Аль-Раед», если «Ростов» выиграет суд по делу Норманна

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал «СЭ», правомерно ли полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перешел в саудовский клуб «Аль-Раед».

С сентября прошлого года Норманн на правах аренды из «Ростова» выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.

«Он мог заключить договор с другим клубом, так как расторг контракт с «Ростовом» и «Динамо» в одностороннем порядке. Это не проблема. Вопрос в том, правомерно ли он расторг контракт с российскими клубами. Это определится в суде. Если суд решит, что он недобросовестно это сделал, то Матиас и его следующий клуб должны будут выплатить компенсацию «Ростову», — сказал Прокопец «СЭ».

20 августа «Аль-Раед», занимающий последнее место в чемпионате Саудовской Аравии, объявил о переходе Норманна в соцсетях.