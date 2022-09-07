Агент Куленовича: «Нет шансов, что Сандро перейдет в РПЛ»

Агент Куленовича заявил, что нападающий не перейдет в РПЛ

Бранко Хучика, агент нападающего загребского «Локомотива» Сандро Куленовича заявил, что его клиент не перейдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Сочи» и московский «Локомотив» проявляют интерес к 22-летнему хорвату.

«Нет шансов, что Сандро перейдет в РПЛ», — приводит слова Хучика «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Куленович забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с загребским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.