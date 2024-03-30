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30 марта, 06:58

Агент Пасторелло: «В РПЛ есть талантливые футболисты, которые могут играть в Европе»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о возможных трансферах из чемпионата России в европейские лиги летом.

«Да, в РПЛ по-прежнему есть талантливые российские футболисты, которые могут играть в Европе. Будут ли этим летом трансферы из России в Европу? Не знаю, это зависит от многих факторов. Все возможно, но предугадать ничего нельзя», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

В топ-лигах Европы на данный момент выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Также в европейских чемпионатах выступают Александр Кокорин («Арис») и Магомед Оздоев (ПАОК).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pastorello-v-rpl-est-talantlivy-e-futbolisty-kotory-e-mogut-igrat-v-evrope/
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