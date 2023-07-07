Агент Паулиньо назвал возможным трансфер нападающего в ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» и агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Переход Паулиньо в ЦСКА возможен. Пока клуб не делал никакого предложения. Захочет ли игрок переезжать в Россию в связи с политической ситуацией? Самое важное, чтобы клубы договорились», — сказал Мейра «СЭ».

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач.

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