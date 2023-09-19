Агент подтвердил интерес «Локомотива» к полузащитнику Машарипову

Агент Рузимурод Усманов, представляющий интересы Джалолиддина Машарипова, в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику сборной Узбекистана.

Ранее журналист «Иван Карпов» в своем Telegram-канала сообщил о возможном переходе Машарипова в московский клуб.

«Интерес к Машарипову от «Локомотива» был. Но у клуба были другие приоритеты по позициям. Варианты из России сейчас не рассматриваем. Скоро будут новости о новом клубе Машарипова, но это команда не из РПЛ», — сказал Усманов «СЭ».

29-летний узбек выступал за «Аль-Наср» с января 2021 по август 2023 года. На его счету в общей сложности 45 матчей, в которых он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.